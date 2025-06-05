ВІЙНА В Україні Сили ППО України перехопили та знищили більшість ворожих цілей

2025-06-05 13:35

У ніч на четвер ворожі війська запустили по Україні 103 безпілотники різних типів і балістичну ракету Іскандер-М/KN-23. Більшість ворожих цілей перехопила ППО, повідомили Повітряні сили ЗСУ 5 червня.

Так, ворог атакував дронами з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму. Ракету було запущено із Ростовської області.

Основними напрямками повітряного удару стали Чернігівська, Харківська та Одеська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

"Протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 - збито вогневими засобами ураження, 46 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Також було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях.