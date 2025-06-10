ВІЙНА В Україні Функціонал мобільного застосунку Резерв+ буде розширено - стали відомі конкретні деталі

2025-06-10 16:38

До кінця поточного року Міністерство оборони планує розширити функціонал мобільного застосунку Резерв+. У ньому дозволять підписувати контракт зі Збройними силами України. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

"До кінця року в Резерв+ ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто", - розповіла вона.

Черногоренко пояснила, що смартконтракт - це документ, який надходитиме в систему рекрутингу військової частини.

"А перед цим відбуватиметься класичний процес рекрутингу як у корпораціях. Ви подаєте заявку, з вами зв’язується рекрутер, тоді співбесіда. І коли є всі взаємні погодження, зможете підписати контракт прямо в телефоні", - зазначила заступниця міністра оборони з цифровізації.

Нагадаємо, у Резерв+ вже додалися два нові сервіси - відображення даних про інвалідність і збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

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