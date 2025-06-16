ВІЙНА В Україні У червні рашисти вже застосували проти України 140 ракет та близько 3 тисячі ударних дронів

2025-06-16 12:35

У червні рашисти вже застосували проти України 140 ракет різних типів, близько 2,8 тисячі ударних безпілотників, майже три тисячі керованих авіаційних бомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його даними, цієї ночі загарбники випустили 183 ударні дрони й 11 ракет різних типів - Кинджалів, балістичних і крилатих. Основний удар був завданий по Полтавській області, по Кременчуку.

Президент наголосив, що Москва б'є по Україні вже четвертий рік і постійно нарощує кількість ударів.Саме тому, за його словами, так важливо, щоб уже найближчими тижнями були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії.

"Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", - зазначив Зеленський.

subscriber subscriber

Еще по теме

Отримані від Великої Британії майже два мільярди підуть на закупівлю сучасних засобів ППО та ракет

2025-06-14 12:30

Володимир Зеленський вперше відкрито дорікнув США у питанні мирного врегулювання війни

2025-06-11 08:24

На озброєння ЗСУ взято особливий дрон для ураження літальних апаратів та живої сили ворога

2025-06-07 16:45

Сили ППО України перехопили та знищили більшість ворожих цілей

2025-06-05 13:35

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

У червні рашисти вже застосували проти України 140 ракет та близько 3 тисячі ударних дронів

2025-06-16 12:35

Трам це не пробачить! Внаслідок атаки рашистів на Київ були значно пошкоджені офіси компанії Boeing

2025-06-16 09:36

В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих захисників та цивільних громадян

2025-06-16 08:23

На озброєння ЗСУ прийнято вітчизняний безпілотний бомбардувальний гексакоптер Волиняка

2025-06-14 16:45
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

У червні рашисти вже застосували проти України 140 ракет та близько 3 тисячі ударних дронів 2025-06-16 12:35
Трам це не пробачить! Внаслідок атаки рашистів на Київ були значно пошкоджені офіси компанії Boeing 2025-06-16 09:36
В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих захисників та цивільних громадян 2025-06-16 08:23
На озброєння ЗСУ прийнято вітчизняний безпілотний бомбардувальний гексакоптер Волиняка 2025-06-14 16:45