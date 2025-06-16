ВІЙНА В Україні У червні рашисти вже застосували проти України 140 ракет та близько 3 тисячі ударних дронів

2025-06-16 12:35

У червні рашисти вже застосували проти України 140 ракет різних типів, близько 2,8 тисячі ударних безпілотників, майже три тисячі керованих авіаційних бомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його даними, цієї ночі загарбники випустили 183 ударні дрони й 11 ракет різних типів - Кинджалів, балістичних і крилатих. Основний удар був завданий по Полтавській області, по Кременчуку.

Президент наголосив, що Москва б'є по Україні вже четвертий рік і постійно нарощує кількість ударів.Саме тому, за його словами, так важливо, щоб уже найближчими тижнями були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії.

"Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", - зазначив Зеленський.