ВІЙНА В Україні Рашисти навмисно завдали масованого та жорстокого удару по Україні час саміту G7 у Канаді

2025-06-17 13:35

Рашисти навмисно завдали масованого та жорстокого удару по Україні час саміту G7 у Канаді. Про це написав глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х .

"Сотні безпілотників та ракет націлені на цивільне населення. Особливо жорстоких атак зазнав Київ. Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він посилає сигнал повної неповаги Сполученим Штатам та іншим партнерам, які закликали припинити вбивства", - зазначив він.

Сибіга підкреслив, що Росія не лише відкидає припинення вогню або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни, але й цинічно завдає удару по Києву, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення.

"Мета Путіна дуже проста: зробити так, щоб лідери G7 виявилися слабкими. Тільки сильні кроки і реальний тиск на Москву можуть підтвердити його неправоту", - резюмував очільник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія запустила по Україні 472 дрони і ракети різного типу. Більшість ворожих цілей перехопила ППО. Але зафіксовано влучання ракет і "шахедів" у 10 локаціях, падіння уламків у 34 місцях.