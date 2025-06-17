ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський назвав атаку на житлові будинки Києва чистої води тероризмом

2025-06-17 12:27

У ніч проти 17 червня рашисти застосували по Україні понад 440 дронів та 32 ракети. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram.

"Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина", - написав глава держави.

За словами Зеленського, зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку.

"Скільки їх, зараз незрозуміло. Ворог зруйнував цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав президент.

Український лідер наголосив, що такі атаки - чистої води тероризм.

"І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - заявив Зеленський.

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Гаряча ніч на Києвщині: Сили ППО знищили більше 400 ворожих дронів і ракет 2025-06-17 14:45
Рашисти навмисно завдали масованого та жорстокого удару по Україні час саміту G7 у Канаді 2025-06-17 13:35
Володимир Зеленський назвав атаку на житлові будинки Києва чистої води тероризмом 2025-06-17 12:27