Життя Викрито нові схеми ухилення від мобілізації у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях

2025-06-19 13:35

Правоохоронці викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях. Вартість "послуг" для чоловіків призовного віку сягала $25 000 з особи. Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці задокументували факти незаконної діяльності, яка сприяла незаконному виїзду за кордон - вартість таких послуг коштувала "клієнтам" від $2 000 до $25 000 доларів з кожного. Організаторів "схем" ухилення від призову затримано в процесуальному порядку.

Серед фігурантів - керівник юридичної компанії, керівник благодійного фонду та особи, які мали вплив на працівників ТЦК та ВЛК.

У Тернополі юрист за $2000 пропонував змінити дані військовозобов’язаного без вручення повістки. В Одесі дві жінки просили $14 000 за оформлення 2 групи інвалідності військовому. У Львові жінка брала $25 000 за фальшиві документи про непридатність.

На Закарпатті чоловік обіцяв за $13 000 вивезти ухилянта до Румунії. У Вінниці переправники намагалися перевезти човном шістьох чоловіків через Дністер. У Харкові керівник фонду за $7000 обіцяв відстрочку.

Загалом зловмисники планували отримати не менше $120 000.

Організаторів корупційних схем підозрюють у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 та незаконному переправленні осіб за ч. 3 ст. 332 ККУ.

Клієнтів також притягують до відповідальності, триває розслідування.