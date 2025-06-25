ВІЙНА В Україні Нідерланди оголосили про виділення нового значного пакета військової допомоги для України

2025-06-25 16:47

Нідерланди оголосили про виділення нового значного пакета військової допомоги для України. Про це повідомляється на сайті Міноборони країни.

Так, у межах пакета на 175 млн євро українська армія отримає 100 радарів для виявлення дронів і 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених. Ці поставки завершать до кінця поточного року.

Також Нідерланди виділяють ще 80 млн євро на дрони у межах міжнародної коаліції дронів. Раніше країна вже оголосила про інвестиції в розмірі 20 млн євро у цей проєкт.

"Новий пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 млн євро для забезпечення морської безпеки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, цими днями Нідерланди підписали контракти з українськими виробниками на постачання 600 тисяч дронів на суму 500 млн євро.