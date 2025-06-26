Життя На Київщині затримали американського педофіла, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року

2025-06-26 11:34

На території Київської області затримано 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За інформацією американських правоохоронних органів, затриманий працював керівником дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, та впродовж 1984-1991 років скоїв низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.

"До моменту винесення вироку Вищим судом штату Арізона він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики", - говориться в повідомленні.

Українські правоохоронці повідомили, що встановити його місцезнаходження вдалося завдяки використанню цифрових технологій. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині.

Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції. В США затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

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