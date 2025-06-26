ВІЙНА В Україні У роботі застосунку Резерв+ вкотре зафіксовано масштабний збій

2025-06-26 16:46

У роботі застосунку Резерв+ стався збій. Про це повідомило Міністерство оборони в Телеграм у четвер, 26 червня.

Вказано, що мова йде про "тимчасові труднощі".

"Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується", – йдеться у повідомленні.

У відомстві радять у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Нагадаємо, у лютому в Резерв+ двічі виникали технічні проблеми. В останній раз спостерігався нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це могло впливати на оновлення документів в Резерв+.