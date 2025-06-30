ВІЙНА В Україні Зеленський відреагував на загибель пілота F-16 Максима Устименка, заявив, що потрібно завершувати війну

2025-06-30 08:23

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку росії на Україну. Через обстріл є поранені, серед постраждалих дитина, повідомив глава держави в Telegram.

Майже всю ніч в Україні лунала тривога - у небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди", та 60 ракет різних типів.

"Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно", - наголосив Зеленський.

Президент також прокоментував загибель пілота F-16 Максима Устименка, який цієї ночі збив сім повітряних цілей.

"Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, росія лише за тиждень випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Президент наголосив, що російський диктатор давно вирішив продовжувати війну, попри заклики світу.

"Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку США, Європи та всіх наших партнерів", - заявив Зеленський.