ВІЙНА В Україні Уряд України запроваджує новий житловий проєкт для внутрішньо переміщених осіб

2025-07-08 12:27

Уряд України запроваджує новий житловий проєкт для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з Маріуполя Донецької області, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що мова про запуск будівництва муніципального, соціального та орендного житла, а також про впровадження програм пільгових і партнерських іпотечних кредитів.

За його словами, таке рішення дозволить ще більшій кількості маріупольських родин мати "власну оселю тут, в Україні".

Влада продовжує дію програми компенсацій для ВПО, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла. Кожна родина може звернутися по фінансову допомогу від держави.

Шмигаль наголосив, що забезпечення житлом сімей, які втратили дім через війну, залишається одним із ключових пріоритетів в межах програми швидкої відбудови.

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ВІЙНА В Україні

Уряд України запроваджує новий житловий проєкт для внутрішньо переміщених осіб 2025-07-08 12:27
Вінницький ТЦК спростував власний допис стосовно зміни локацій прийому громадян 2025-07-08 10:26
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Завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи полтавських митників - мільйонерів 2025-07-05 10:31