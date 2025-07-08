Життя Сьогодні в Україні знову зросло споживання електроенергії, але реальною причиною блекаутів стала негода

2025-07-08 16:38

Станом на вівторок в Україні знову зросло споживання електроенергії, хоча у низці областей є відключення через негоду. Про це повідомило Укренерго 8 липня.

Вказано, що станом на сьогодні енергоспоживання зросло на 6,4% у порівнянні з понеділоком.

"Причина – встановлення спекотної погоди на всій території України. А також – хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей, що зумовлює нижчу, ніж учора, ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", – пояснили в Укренерго.

Також 7 липня добовий максимум споживання увечері був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю 4 липня. Причина таких змін – зростання температури повітря, порівняно з кінцем минулого тижня.

"У період вечірнього піку споживання – з 17:00 до 22:00 – є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте в цей час кілька потужних приладів одночасно", – просять енергетики.

За даними Укренерго, через негоду частково або повністю був знеструмлений 701 населений пункт у шести областях. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень. Заживлення всіх знеструмлених абонентів прогнозується до кінця доби.