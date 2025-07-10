ВІЙНА В Україні Країни НАТО готуються розпочати масове виробництво протипіхотних мін для України

2025-07-10 10:27

Литва та Фінляндія готуються розпочати національне виробництво протипіхотних мін з 2026 року, щоб забезпечити власні потреби та підтримати Україну.

Обидві країни - члени НАТО та сусіди росії - раніше оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції 1997 року, що забороняє використання таких мін. За словами посадовців, виробництво може стартувати після завершення шестимісячного процесу виходу з договору.

Крім Литви та Фінляндії, вихід з конвенції також оголосили Польща, Латвія та Естонія - ще три країни ЄС і НАТО, які пояснили своє рішення зростаючими загрозами з боку росії через війну проти України. Наразі ці держави не підтвердили плани виробництва, однак у Польщі та Латвії зазначили, що можуть швидко його запустити, якщо буде потрібно. Естонія також розглядає таку можливість у майбутньому.

Рішення Фінляндії та Литви вказує на посилення оборонних настроїв у регіоні та відповідає загальному зростанню витрат на оборону з боку членів НАТО - зокрема, у відповідь на заклики президента США Дональда Трампа.

"Ми витратимо сотні мільйонів євро на протитанкові, а також на протипіхотні міни. Це буде значна сума", - заявив заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса.

За його словами, буде замовлено "десятки тисяч або більше" одиниць такої зброї.

"Наш національний оборонний сектор стане одним із джерел постачання. Ми можемо це виробляти", - зазначив Алекса. Литва має кордон довжиною у 274 км з Росією та 679 км з Білоруссю - союзником Москви.

Голова Асоціації оборонної промисловості Литви Вінцас Юргутіс зазначив, що після запуску виробництва країна буде готова постачати міни іншим партнерам, зокрема Україні.

У Фінляндії, яка має найдовший серед країн НАТО сухопутний кордон із Росією - 1 340 км, голова оборонного комітету парламенту Гейккі Аутто наголосив, що країна повинна мати власне виробництво мін - для гарантування безпеки постачання.

"Це не лише правильно і наш обов’язок - підтримувати Україну. Це також важливо для безпеки самої Фінляндії", - додав він.

За словами Аутто, перед вступом до Оттавської конвенції Фінляндія мала понад мільйон протипіхотних мін. Нині низка компаній, зокрема Nammo Lapua, Insta, Raikka та Forcit Explosives, вже виявили готовність розпочати виробництво.