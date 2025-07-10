Життя В Україні зафіксовано відключення світла одразу у семи областях - причиною стала негода

2025-07-10 16:46

У четвер в Україні зафіксовано відключення світла у семи областях через негоду. Про це повідомило Укренерго 10 липня.

"Внаслідок несприятливих погодних умов (гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково був знеструмлений 371 населений пункт у семи областях. Фахівці обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Тим часом споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні зранку воно було на 1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

"Причина – утримання спекотної погоди на всій території України. А також – хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в Укренерго.

Також зріс і добовий максимум споживання: увечері він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок.

У зв'язку з цим енергетики просять громадян ощадливо споживати електроенергію і обмежити користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00.