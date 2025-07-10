Життя В Україні зафіксовано відключення світла одразу у семи областях - причиною стала негода

2025-07-10 16:46

У четвер в Україні зафіксовано відключення світла у семи областях через негоду. Про це повідомило Укренерго 10 липня.

"Внаслідок несприятливих погодних умов (гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково був знеструмлений 371 населений пункт у семи областях. Фахівці обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Тим часом споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні зранку воно було на 1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

"Причина – утримання спекотної погоди на всій території України. А також – хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в Укренерго.

Також зріс і добовий максимум споживання: увечері він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок.

У зв'язку з цим енергетики просять громадян ощадливо споживати електроенергію і обмежити користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сьогодні в Україні знову зросло споживання електроенергії, але реальною причиною блекаутів стала негода

2025-07-08 16:38

Ждут ли Украину отключения света или блекауты из-за роССийских обстрелов: ответ Шмыгаля

2024-04-28 16:30

Скільки буде триматись мобільний зв’язок у випадку масштабного вимкнення світла

2023-10-18 10:29

Заправки в Украине готовятся к полному блекауту: как будут работать и что случится с ценами

2022-11-24 19:00

Еще новости в разделе "Життя"

В Україні зафіксовано відключення світла одразу у семи областях - причиною стала негода

2025-07-10 16:46

У Голосіївському районі Києва кілер впритул розстріляв полковника СБУ

2025-07-10 14:37

У Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту

2025-07-10 11:34

У період літньої спеки українців закликали споживати електроенергію максимально ощадливо

2025-07-09 13:34
Все статьи раздела "Життя"

Життя

В Україні зафіксовано відключення світла одразу у семи областях - причиною стала негода 2025-07-10 16:46
У Голосіївському районі Києва кілер впритул розстріляв полковника СБУ 2025-07-10 14:37
У Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту 2025-07-10 11:34
У період літньої спеки українців закликали споживати електроенергію максимально ощадливо 2025-07-09 13:34