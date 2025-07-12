ВІЙНА В Україні Норвезька оборонна компанія Radionor Communications відкриє офіційне представництво в Україні

2025-07-12 08:28

Норвезька оборонна компанія Radionor Communications, що постачає стійкі до РЕБ системи зв’язку для українських військових, відкриє представництво в Україні. Про це інформує пресслужба Міноборони.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін провів переговори щодо розвитку співпраці з норвезькою оборонною компанією Radionor Communications. На зустрічі норвезьку делегацію очолював генеральний директор Radionor Communications Раймонд Сьодерхолм.

Radionor є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України.

Під час зустрічі сторони обговорили нові виклики у використанні безпілотників на передовій та шляхи їх подолання.

Вони також обговорили перспективи створення сервісного центру продукції Radionor в Україні.

"Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки. Нашою метою є покращити можливості безпілотних літальних апаратів та допомогти українській армії у навчанні з їх використання", – зазначив Сьодерхолм.

Зауважується, що наявність представництва на території України спростить обслуговування її продукції та дозволить фахово навчити цьому українських військових.

Раніше в Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, котра виробляє системи протиповітряної оборони (ППО) NASAMS.