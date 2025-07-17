ВІЙНА В Україні Мер латвійського мііста дістав поранення в Україні внаслідок обстрілу рашистами

2025-07-17 10:27

Голова муніципальної ради міста Огре в Латвії Еґілс Хелманіс дістав поранення в Україні внаслідок російського обстрілу. Про це повідомило латвійське медіа LSM.lv, посилаючись на представника муніципалітету Патрікса Ґріва.

Він зазначив, що Хелманіс нині перебуває у відрядженні, де разом з однодумцями доставляє необхідні транспортні засоби та іншу допомогу Збройним силам України.

"Такі поїздки регулярно входять до порядку денного мера, ще з 2022 року, з самого початку війни. Протягом багатьох місяців було пожертвувано та привезено значну кількість автомобілів. Цього разу - близько 20 машин", – пояснив Ґріва.

ЗМІ зазначає, що згідно з інформацією від українських джерел, стан здоров'я Гельманіса нині стабільний.

Подробиці про обстріл та місце події поки що невідомі, бо маршрут, яким рухалася вантажівка з гуманітарною допомогою, нині є таємницею, проте "кожна з цих поїздок пов'язана з небезпекою".

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