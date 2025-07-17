ВІЙНА В Україні Трагедія на полігоні у Чернігівській області: мобілізований розстріляв з автомата двох військових інструкторів

2025-07-17 13:35

У Чернігівській області курсант розстріляв з автомата двох військовослужбовців на полігоні. Про це повідомила Нацполіція у четвер, 17 липня.

"Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули", – йдеться у повідомленні.

Третій інструктор також був обстріляний, однак, зміг відвернутися і усі чотири кулі влучили в бронижелет, що врятувало йому життя. Попередньо, він не отримав тілесних ушкоджень.

Поліція затримала підозрюваного. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство (п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Офіційно мотив вбивства не розголошують. Проте мобілізований адвокат Клим Братковський натякає на можливі відхилення у мобілізованого.

"Якщо інші курсанти мають автомати і вони можуть дати чергу у відповідь, то інструктори на рубежі не мають зброї. Вони беззбройні. А ви знаєте, що ТЦК після ВЛК посилають на БЗВП навіть шизофреніків, тому не дивно, що таке могло статися", – написав Братковський.

 

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