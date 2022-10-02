ВОЙНА В Украине В роССии готовятся отправить на войну в Украину курсантов из Тюмени и Рязани - Генштаб ВСУ

2022-10-02 13:00

Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в воинские части, которые комплектуются мобилизационным резервом с последующим убытием в район ведения боевых действий на территории Украины.

В связи с существенной нехваткой человеческих ресурсов, в первую очередь, офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Так, в Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в воинские части, комплектуемые мобилизационным резервом.

Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища, по данным украинского Генштаба, направляют для проведения подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляется на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов.

"Для указанных подразделений, планируют мероприятия подготовки и слаживания сроком не более одного месяца, с последующим убытием в район ведения боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России 2022

Президент РФ Путин 21 сентября заявил, что с этого дня в стране начинается частичная мобилизация российских военнослужащих.

Глава России утверждал, что мобилизовать будут только тех военных, которые находятся в запасе. Российский министр обороны Сергей Шойгу сказал, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек, однако в росСМИ утверждают, что в ряды армии могут попасть более миллиона человек.

В сети не раз сообщали, что повестки получают не только военные в запасе.

Западные СМИ писали, что после объявления Путиным мобилизации более 200 тысяч человек уже покинули Россию.

Через мобилизацию в Дагестане начались мощные протесты на улицы вышли сотни людей. Крупнейший митинг прошел в столице Дагестана Махачкале. Большинство протестующих - женщины, они выступали против того, чтобы близкие мужчины шли воевать против Украины.

Российские силовики применили против участников протестов слезоточивый газ, были задержаны более сотни человек.

Ранее в ГУР сообщали, что в Российской Федерации планируют отправить на войну в Украину первокурсников военно-морской академии, родители протестуют против этого.

По данным Генштаба ВСУ, вновь прибывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.