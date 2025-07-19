ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський заявив, що мобілізовані повернуться з фронту додому тільки після перемоги

2025-07-19 08:28

Українські військові повернуться з фронту додому, коли будуть переможені російські загарбники. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік", - заявив глава держави у відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка від фракції Європейська солідарність.

"Наші герої заслуговують якісних ротацій. Коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут", - додав Зеленський.

Раніше стало відомо, що у Міноборони підготували законопроєкт про демобілізацію. Однак Генштаб ЗСУ не підтримує документ, адже його ухвалення і реалізація призведе до одномоментного звільнення зі служби понад сотні тисяч військових.

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В Одеській області СБУ вдалося попередити масштабну диверсію 2025-07-18 13:30