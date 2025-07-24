Курйози Суд оштрафував директора розважального комплексу в Києві за пісні на концерті Вєрки Сердючки

2025-07-24 10:27

Бориспільський міськрайонний суд оштрафував директора розважального комплексу в Києві, в якому лунали пісні російською мовою у виконанні Вєрки Сердючки. Про це свідчить відповідна постанова.

Нагадаємо, 13 червня на концерті Вєрка Сєрдючка виконала "близько двох пісень" російською мовою.

Виступ кваліфікували як порушення Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора".

Протокол про адміністративне правопорушення склали на директора відпочинкового комплексу.

Його визнали винним у порушенні порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ч.1 ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У покарання призначили 425 гривень штрафу. Окремо він має сплатити 605 гривень судового збору.

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