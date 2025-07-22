ВІЙНА В Україні З поверненням спекотної погоди обсяги споживання електроенергії в Україні знов швидко зростають

2025-07-22 14:45

Станом на вівторок споживання електроенергії в Україні зросло на понад 3% у порівнянні з показниками понеділка, повідомило Укренерго.

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно було на 3,4% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Причина таких змін – встановлення спекотної погоди у більшості регіонів", – йдеться у повідомленні.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 18 липня.

Крім того, через негоду (гроза, пориви вітру) – зранку повністю або частково були знеструмлені п'ять населених пунктів в одному з регіонів. Фахівці обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення усіх знеструмлених абонентів планується протягом кількох годин.

Нагадаємо, у попередні дні споживання електроенергії в Україні знижувалось. Також падав і добовй максимум поживання.

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