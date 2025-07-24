ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-07-24 13:35

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення, найгарячіша ситуація - на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак росіян. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.



На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.



На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.



На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки. На Краматорському напрямку росіяни здійснили три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.



На Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував українські підрозділи оборонців в районі Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію росіян поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.



На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле. На Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції наших захисників в районі Білогір’я.



На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев’ять разів намагалися просунутися уперед - успіху не мали.