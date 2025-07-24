Життя В Україні зросло споживання електроенергії - енергетики закликають користуватись потужними електроприладами з 10:00 до 16:00

2025-07-24 17:46

Станом на четвер в регіонах України зросло споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго 24 липня.

"Споживання електроенергії зросло… Станом на 9:30, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – спекотна погода на всій території України" – йдеться у повідомленні.

Разом з тим вчора, 23 липня, добовий максимум споживання був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок.

"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", – просять енергетики.

Раніше у Міненерго заявили, що ситуація з генерацією електроенергії цього літа набагато краща, ніж попереднього, і не передбачає обмежень для населення і промисловості

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Життя

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