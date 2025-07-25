ВІЙНА В Україні Зеленський поставив перед екс-прем'єром і новим міністром оборони Шмигалем чіткі завдання

2025-07-25 10:27

Частку української зброї в Сил оборони України необхідно довести до рівня 50% за наступні пів року за рахунок збільшення власного виробництва, заявив президент Володимир Зеленський .



"Люди мають бачити, що в України є свої ракети. Загалом щодо зброї завдання - за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших Сил оборони до рівня 50% за наступні шість місяців. Це абсолютно реалістично", - сказав глава держави.



За словами Зеленського, цього тижня має бути законтрактовано всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними.



"Частину угод уже було укладено. Щодо деяких ще треба було попрацювати. Цього тижня мають бути всі контракти", - додав президент.



Міністерство оборони повинно забезпечити значне збільшення частоти й дальності застосування українських дронів проти російських об’єктів, наголосив Зеленський.



Президент також очікує доповідь від міністра оброни та секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо аудиту угод із партнерами та строків їх виконання.



За його словами, аудит стосуватиметься всіх ключових домовленостей - від данської моделі та коаліційних спроможностей до двосторонніх угод і спільних проєктів із будівництва збройних заводів на території партнерів.



"Потрібен чіткий таймінг виконання. Разом із секретарем РНБО, із міністром закордонних справ - активізувати роботу наших форматів із партнерами", - заявив Зеленський.



Президент також наголосив на активізації співпраці з партнерами в рамках форматів, зокрема Рамштайн.