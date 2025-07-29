ВІЙНА В Україні З початку війни з рашистами Україні вдалося повернути з полону 6414 громадян

2025-07-29 12:27

Від початку повномасштабної війни з рашистами вдалося повернути з полону 6414 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм.

Він розповів, що сьогодні провів зустріч із майже всіма, хто працює для звільнення полонених і допомоги їм.

"Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і наші люди, які були звільнені з російської неволі, – захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, "азовці", наша парамедикиня Тайра, Леніє Умерова – цивільна, яку окупанти захопили в Криму", – написав глава держави.

За словами Зеленського, обговорювалися повернення всіх громадян України додому і на якому етапі ми на сьогодні з обмінами.

"Жодного дня не зупиняємося. Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами – ще 555 людей. За результами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії", – розповв президент.

Він запевнив, що перевіряється ситуацію по кожному прізвищу.

"Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України", – резюмував Зеленський.