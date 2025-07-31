ВІЙНА В Україні На Одещині затримали в.о. начальника районного ТЦК, який вимагав 1500 доларів за зняття з бази розшуку

2025-07-31 12:30

На Одещині затримали виконувача обов’язків начальника районного ТЦК та СП. За $1,5 тис. він обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку. Про це інформує відділ комунікації поліції Одещини.

"Правоохоронці встановили, що т.в.о. начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Так, від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку", - зазначили у повідомленні.

Гроші підозрюваний наказав перерахувати на банківську картку. Після цього посадовця затримали.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень. Слідство триває, усі обставини встановлюються.