ВІЙНА В Україні Нічна атака рашистів на Київ: кількість поранених збільшилась до 124 людини

2025-07-31 14:37

Через нічну російську атаку в Києві отримали поранення принаймні 124 людини. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко в Телеграм у четвер, 31 липня.

"За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу. Рятувальна операція триває", – написав він.

Кількість загиблих у столиці наразі не змінилася – вісім осіб, з них шестеро людей загинули у знищеному російською ракетою під'їзді будинку в Святошинському районі.

Раніше повідомлялося про 88 постраждалих у Києві. В столиці пошкоджено понад 100 будівель.

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