ВІЙНА В Україні На Харківщині поліцейського зловили на "вирішенні" питань про зняття військовозобов’язаних з розшуку

2025-08-02 12:30

На Харківщині керівника районного підрозділу поліції викрили в організації "вирішення" питання про зняття військовозобов’язаного з розшуку за $2 тисячі. Він особисто водив ухилянта кабінетами ТЦК, щоб уникнути штрафу й мобілізації, інформує ДБР.

За даними слідства, мешканець Харкова отримав повістку та почав шукати шляхи ухилення від призову. Через своїх знайомих він вийшов на місцевого правоохоронця, який перевірив спеціалізовані бази даних та підтвердив, що його розшукує ТЦК.

Своєю чергою, фігурант запевнив, що має необхідні зв’язки та зможе владнати питання за 2 тис. доларів.

Після отримання грошей правоохоронець організував переведення чоловіка до іншого територіального центру комплектування.

"Через те, що розшукувана особа боялася виходити на вулицю, аби не потрапити на очі працівникам ТЦК, правоохоронець наказав підлеглому супроводжувати його та буквально за руку водити по кабінетах", - зазначили у повідомленні.

Під час цього візиту військовозобовʼязаного зняли з розшуку, а також закрили адміністративне провадження яке передбачало штраф у 17 тис. гривень.

Правоохоронцю повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нині вирішується питання обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.