Політика Дональд Трамп заявив про велику ймовірність зустрічі з Володимиром Зеленським і бункерним

2025-08-08 08:26

Президент США Дональд Трамп заявив про велику ймовірність зустрічі найближчим часом з українським президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором путіним. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі .

"Ми ще не визначили місце, але сьогодні ми мали дуже гарні переговори з путіним. Є велика ймовірність, що ми зможемо покласти край цьому шляху. Він був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро", - сказав Трамп.

Глава Білого дому зазначив, що розмова його спецпосланція Віткоффа з путіним в Кремлі пройшла "дуже добре", але він не може назвати її проривною.

Відповідаючи на питання, чи пішов путін на якісь поступки, які б призвели до такого розвитку подій, Трамп відмовився розкривати деталі, зазначивши лише що "ми давно над цим працюємо".

Також Трамп, коментуючи вторинні тарифи для країн, що торгують з Росією, припустив, що після Індії США можуть запровадити тарифи для Китаю та кількох інших країн.

"Ви побачите набагато більше вторинних санкцій. Ми зробили це з Індією, ми, ймовірно, зробимо це з кількома іншими країнами, одна з них може бути Китай", - сказав Трамп.

Він також повторив, що на війні в Україні гинуть тисячі молодих людей, здебільшого солдати, але також, "ракети потрапляють у Київ та інші місця".