Політика Сенатор Ліндсі Грем підтвердив готовність Конгресу США схвалити нові санкції та мита проти рашистів

2025-08-09 08:28

Американський сенатор Ліндсі Грем, співавтор законопроєкту про введення вторинних санкцій проти покупців російської нафти, заявив про готовність Конгресу США схвалити запровадження санкцій та мит проти рф, щоб покласти край війні в Україні. Про це Грем написав у соцмережі Х.

"Зусилля президента Трампа та всієї його команди, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, приносять реальні дивіденди... Молодець, пане президенте. Я вірю, що саме ви, як ніхто інший, маєте здатність справедливо покласти край цій війні та запобігти майбутнім конфліктам. Конгрес - за сильної двопартійної підтримки - готовий допомогти шляхом прийняття закону про санкції та мита проти росії, який має 85 співавторів у Сенаті", - написав Грем.

Він також назвав переломним моментом рішення Трампа переслідувати покупців російської нафти, зокрема, введення додаткового 25-відсоткового мита на імпорт індійською стороною нафти з рф.

"Рішення президента Трампа переслідувати країни, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту, є переломним моментом. Ці країни незабаром заплатять належну та високу ціну. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак для мене та інших не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку Індія спочатку придбала у росії. Ми стежимо за цим", - написав Грем, додавши, що цю практику необхідно припинити негайно.