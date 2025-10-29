Політика Санкції США призвели до зупинки нафтових танкерів із "тіньового флоту" рашистів

2025-10-29 16:47

Танкер із "тіньового флоту" росії, який пррямував до Індії, зупинився через запроваджені Сполученими Штатами санкції. Про це повідомляє Bloomberg.

Судно, що вирушило з Балтійського порту з вантажем російської нафти, розвернулося та стало в дрейф. Ймовірно, цей незвичний маневр здійснили після того, як США запровадили санкції проти Роснафти та Лукойла. Через це індійські нафтопереробні заводи тимчасово призупинили закупівлі російської нафти.

Танкер Furia 20 жовтня завантажив у Приморську 730 тисяч барелів нафти від Роснафти та вирушив у дорогу, вказавши пунктом призначення порт Сікка в індійському штаті Гуджарат. Там розташовані нафтопереробні заводи приватної компанії Reliance Industries і державної Bharat Petroleum. Очікувалося, що судно прибуде туди в середині листопада. Однак у вівторок, проходячи між Данією та Німеччиною, Furia розвернулася, пройшла невелику відстань, різко знизила швидкість і зупинилася, свідчать дані сервісів Kpler і Vortexa.

Після введення санкцій США, згідно з якими всі транзакції з Лукойлом і Роснафтою мають бути завершені до 21 листопада, індійські НПЗ почали зупиняти закупівлі російської нафти. Reliance, головний імпортер сировини з росії, який отримує нафту за довгостроковим контрактом із Роснафти, заявив, що дотримуватиметься санкцій.

Державні нафтопереробні заводи також почали згортати постачання, які зазвичай переходять у власність покупця після розвантаження в його порту. Тим часом Reliance минулого тижня збільшила замовлення на близькосхідну нафту. російським постачальникам тепер доведеться шукати нових таємних покупців або чекати на завершення війни та послаблення обмежень.