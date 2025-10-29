Політика Санкції США призвели до зупинки нафтових танкерів із "тіньового флоту" рашистів

2025-10-29 16:47

Танкер із "тіньового флоту" росії, який пррямував до Індії, зупинився через запроваджені Сполученими Штатами санкції. Про це повідомляє Bloomberg.

Судно, що вирушило з Балтійського порту з вантажем російської нафти, розвернулося та стало в дрейф. Ймовірно, цей незвичний маневр здійснили після того, як США запровадили санкції проти Роснафти та Лукойла. Через це індійські нафтопереробні заводи тимчасово призупинили закупівлі російської нафти.

Танкер Furia 20 жовтня завантажив у Приморську 730 тисяч барелів нафти від Роснафти та вирушив у дорогу, вказавши пунктом призначення порт Сікка в індійському штаті Гуджарат. Там розташовані нафтопереробні заводи приватної компанії Reliance Industries і державної Bharat Petroleum. Очікувалося, що судно прибуде туди в середині листопада. Однак у вівторок, проходячи між Данією та Німеччиною, Furia розвернулася, пройшла невелику відстань, різко знизила швидкість і зупинилася, свідчать дані сервісів Kpler і Vortexa.

Після введення санкцій США, згідно з якими всі транзакції з Лукойлом і Роснафтою мають бути завершені до 21 листопада, індійські НПЗ почали зупиняти закупівлі російської нафти. Reliance, головний імпортер сировини з росії, який отримує нафту за довгостроковим контрактом із Роснафти, заявив, що дотримуватиметься санкцій.

Державні нафтопереробні заводи також почали згортати постачання, які зазвичай переходять у власність покупця після розвантаження в його порту. Тим часом Reliance минулого тижня збільшила замовлення на близькосхідну нафту. російським постачальникам тепер доведеться шукати нових таємних покупців або чекати на завершення війни та послаблення обмежень.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Попереджувальний постріл Трампа: США запровадили санкції проти нафтового сектору рашистів

2025-10-29 08:24

В російських ракетах та БпЛА виявили ще 68 компонентів, виготовлених компаніями США, Китая, Японії

2025-10-28 16:46

Трамп планує створити принципово новий військовий флот для потенційного протистояння Китаю

2025-10-28 12:27

В США розробили вакцину на основі наночастинок, котра повністю зупинила ріст ракових клітин

2025-10-25 13:34

Еще новости в разделе "Політика"

Санкції США призвели до зупинки нафтових танкерів із "тіньового флоту" рашистів

2025-10-29 16:47

Попереджувальний постріл Трампа: США запровадили санкції проти нафтового сектору рашистів

2025-10-29 08:24

Колишній посол в Україні стане віце-прем'єром Молдови з питань повернення Придністров'я

2025-10-28 13:35

Трамп планує створити принципово новий військовий флот для потенційного протистояння Китаю

2025-10-28 12:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Санкції США призвели до зупинки нафтових танкерів із "тіньового флоту" рашистів 2025-10-29 16:47
Попереджувальний постріл Трампа: США запровадили санкції проти нафтового сектору рашистів 2025-10-29 08:24
Колишній посол в Україні стане віце-прем'єром Молдови з питань повернення Придністров'я 2025-10-28 13:35
Трамп планує створити принципово новий військовий флот для потенційного протистояння Китаю 2025-10-28 12:27