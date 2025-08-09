ВІЙНА В Україні Затримано зрадника, який проводив коригування повітряних атак рашистів по Слов’янську

2025-08-09 10:31

На Донеччині затримано російського агента, який виконував завдання з коригування повітряних атак агресора по Слов’янську, повідомляє СБУ.

Зазначається, що ворожим поплічником виявився 33-річний місцевий безробітний. Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування агент приступив до збору координат для підготовки нової серії повітряних атак росіян по прифронтовому місту з використанням дронів та керованих авіабомб.Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти, ремонтні бази та логістичні склади українських захисників.

Щоб виявити відповідні локації, зловмисник обходив місцевість, де звертав увагу на об’єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки Сил оборони.Крім того, для стеження за напрямком руху та кількістю бронеколон ЗСУ він облаштував "спостережний пункт" у власній квартирі, вікна якої виходять на проїзну частину.

Зібрані дані фігурант відображав у вигляді позначок на гугл-картах для звіту окупантам. Як зв’язок з ними він використовував анонімний чат у месенджері.

Щоб уникнути відповідальності за співпрацю з агресором, агент вирішив "залягти на дно" у власній оселі й "поставив на паузу" контакти з куратором.

Служба безпеки задокументувала кожен крок поплічника ворога і затримала його за місцем проживання.

Фігуранту повідомили про - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.