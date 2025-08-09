ВІЙНА В Україні З 1 вересня усі працівники ТЦК будуть зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію

2025-08-09 16:45

З 1 вересня усі працівники територіальних центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобовʼязані носити бодікамери. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграм.

Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність, – написав він.

За словами Шмигаля, "цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін".

"Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів", – додав міністр.

 

