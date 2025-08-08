Життя Прикордонники викрили фіктивний шлюб, за допомогою якого чоловік намагався уникнути мобілізації

2025-08-08 11:32

На пункті пропуску Могилів-Подільський прикордонники викрили фіктивне подружжя, котре намагалося незаконно виїхати з України. Чоловік оформив шлюб із 55-річною жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

"На виїзд з України прибуло подружжя: 31-річний чоловік та його 55-річна дружина з інвалідністю. Хоч і значна різниця у віці викликала питання в прикордонників, пара наполягала, що їх поєднує справжнє кохання", - зазначили у повідомленні.

Втім, під час бесіди з’ясувалось, що вони абсолютно не орієнтуються в базових питаннях сімейного характеру. До того ж чоловік навіть не зміг назвати діагноз своєї супутниці.

Як з’ясувалося, шлюб був укладений рік тому лише з однією метою: вивезти особу призовного віку за межі України під виглядом супроводу людини з інвалідністю.

За даним фактом вже направили повідомлення до Нацполіції за незаконне переправлення осіб через кордон за ст. 332 ККУ.