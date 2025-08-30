Життя Начальник відділеня прикордонної служби Одещини попався на переправленні чоловіків за кордон

2025-08-30 08:28

Начальнику одного з відділень інспекторів прикордонної служби Одещини повідомили про підозру. Він спільно з колишнім працівником служби організували канал переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я. Про це інформує пресслужба ДБР.

У серпні 2025 року посадовець вирішив підробити на нелегальному переправленні ухилянтів через кордон поза межами пунктів пропуску. Подільник підшукав охочих чоловіків, паролем для виїзду було повідомлення про доступність квитка для участі в "грі у футбол". Вартість такої "гри" становила 3 тис. доларів. За цю суму їх підвозили до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску.

Правоохоронці затримали ділків під час одержання оплати за "послугу".

Фігурантам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон за ч. 3 ст. 332 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави 605 тис грн.

Санкція статті передбачає покарання до дев'яти років позбавлення волі.

Нині встановлюють повне коло осіб причетних до оборудки та всіх військовозобов’язаних, які встигли скористатись послугою.

