Світ За допомогою штучного інтелекту біженка до Польщі оформила на українців мільйонні кредити

2025-10-15 08:24

Правоохоронці викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Зловмисники відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад чотири мільйони гривень. Про це повідомляє Національна поліція України.

Оборудку організувала 33-річна жінка, що під час повномасштабного вторгнення виїхала в Польщу. До злочинної діяльності вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Жінка мала доступ до персональних даних користувачів онлайн-банкінгу з невстановлених джерел: фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації.

"Інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі - у Дію через систему авторизації BankID", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake — накладаючи обличчя потерпілих на власне.

Ці фейкові відео, як зазначають в поліції, використовувалися для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських онлайн-системах.

Здобуті таким чином кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України).