Світ За допомогою штучного інтелекту біженка до Польщі оформила на українців мільйонні кредити

2025-10-15 08:24

Правоохоронці викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Зловмисники відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад чотири мільйони гривень. Про це повідомляє Національна поліція України.

Оборудку організувала 33-річна жінка, що під час повномасштабного вторгнення виїхала в Польщу. До злочинної діяльності вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Жінка мала доступ до персональних даних користувачів онлайн-банкінгу з невстановлених джерел: фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації.

"Інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі - у Дію через систему авторизації BankID", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake — накладаючи обличчя потерпілих на власне.

Ці фейкові відео, як зазначають в поліції, використовувалися для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських онлайн-системах.

Здобуті таким чином кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України).

subscriber subscriber

Еще по теме

Україна надала Польщі новий дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії.

2025-10-14 10:30

Неподалік від столиці Польщі виявили уламки російського ударного дрона

2025-10-06 09:35

Для збиття російських дронів у Польщі пілоти F-35 використовували ракети вартістю у 400 тисяч євро кожна

2025-09-12 16:44

60% поляків підтримали рішення Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу українцям

2025-08-29 16:44

Еще новости в разделе "Світ"

За допомогою штучного інтелекту біженка до Польщі оформила на українців мільйонні кредити

2025-10-15 08:24

Іспанські науковці створили першу в світі ін’єкцію проти хвороби Альцгеймера

2025-10-14 14:44

Влада невизнаного Придністров’я оголосила режим жорсткої економії газу через збої у постачанні

2025-10-13 11:33

Дональд Трамп підтвердив, що отримав прохання про помилування від відомого репера P. Diddy

2025-10-10 13:30
Все статьи раздела "Світ"

Світ

За допомогою штучного інтелекту біженка до Польщі оформила на українців мільйонні кредити 2025-10-15 08:24
Іспанські науковці створили першу в світі ін’єкцію проти хвороби Альцгеймера 2025-10-14 14:44
Влада невизнаного Придністров’я оголосила режим жорсткої економії газу через збої у постачанні 2025-10-13 11:33
Дональд Трамп підтвердив, що отримав прохання про помилування від відомого репера P. Diddy 2025-10-10 13:30