Політика Сенатори США жорстко розкритикували рішення Трампа запровадити 10-відсоткові мита проти країн ЄС

2026-01-20 12:36

Сенатори-республіканці Том Тілліс і Ліза Мурковскі розкритикували рішення Дональда Трампа запровадити 10-відсоткові мита проти європейських країн, оскільки це завдасть шкоди США і НАТО.

"Така відповідь нашим союзникам за відправку невеликої кількості військ до Гренландії для навчання – погана для Америки, погана для американського бізнесу та погана для союзників Америки", – написав Тілліс у соцмережі X.

Водночас, зауважив він, це "чудово для путіна, Сі Цзіньпіна та інших супротивників, які хочуть розколу НАТО".

За словами Тілліса, "той факт, що невелика жменька "радників" активно підштовхує до силових дій із захопленню території союзника, виходить за рамки дурості". Це зводить нанівець всю роботу, яку Трамп зробив для зміцнення НАТО за останні роки, додав сенатор.

Своєю чергою Мурковскі назвала мита "непотрібними, каральними та глибокою помилковими".

"Вони відштовхнуть наших ключових європейських союзників і не зроблять нічого для просування національної безпеки США", - написала вона в мережі Х, додавши, що ці кроки змушують союзників з НАТО відтягувати ресурси на Гренландію, що "грає прямо на руку Путіну".

Сенаторка закликала Конгрес використати свої повноваження щодо тарифної політики, аби мита "не перетворювалися на зброю, яка шкодить нашим альянсам і підриває американське лідерство".

Група з восьми сенаторів, включно з Тіллісом і Мурковські відвідала у п’ятницю Копенгаген, де зустрілися з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Том Тілліс і демократка Джин Шахін як співголови двопартійної групи спостерігачів Сенату з питань НАТО у спільній заяві за результатами візиту повідомили, що сигнал від Данії та Гренландії був абсолютно чітким: вони прагнуть партнерства зі США й готові "просувати спільні цілі у сфері безпеки".

За їхніми словами, немає потреби в коштовному придбанні чи військовому захопленні Гренландії, "коли данські та гренландські союзники зацікавлені у співпраці в Арктиці".

Нагадаємо, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Сполучене Королівство, Нідерланди та Фінляндія сплачуватимуть 10% мита на всі товари, що постачають до США, а з 1 червня це мито підвищать до 25%. За словами Трампа, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".