ВІЙНА В Україні Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив непублічні переговори з Дональдом Трампом щодо Гренландії

2026-01-26 12:29

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс непублічно працює над врегулюванням суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії, водночас поділяючи його занепокоєння безпекою в Арктиці. Про це пише Sky News.

"Ви можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками, але я не можу робити це публічно", - заявив Рютте.

Водночас глава НАТО зауважив, що погоджується із занепокоєнням Трампа щодо безпеки в Арктиці. Також Рютте вважає, що НАТО має докласти більше зусиль для захисту регіону від впливу Росії та Китаю.

"Ми працюємо над цим, щоб колективно захистити Арктичний регіон", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Данія розширює військові навчання у Гренландії на весь рік.