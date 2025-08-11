Політика Дональду Трампу вказали на ризики для нього і України від зустрічі з путіним на Алясці без Зеленського

2025-08-11 16:44

Президент США Дональд Трамп хоче порушити принцип, якого Штати дотримувались протягом майже трьох років від початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну щодо "жодних переговорів про Україну без України", пише The New York Times.

Журналісти видання вважають, що заяви Трампа про переговори з російською стороною і про "обмін територіями" між Україною і рф тільки підкреслюють величезні ризики для українців. Є ймовірність, що Трамп і путін спробують розробити мирну угоду, умови якої не враховуватимуть інтереси України.

У виданні нагадали, що незабаром після заяви Трампа про "обмін територіями" президент України Володимир Зеленський запевнив, що "дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Він підкреслив, що навіть Конституція України не дасть змоги Києву піти на територіальні поступки.

Журналісти не виключають, що Трамп може виявитися не тільки ненадійним партнером України. Ба більше, президент США схильний до лестощів і маніпуляцій з боку Путіна, що може вплинути на його позицію щодо російсько-української війни.

Крім того, значні політичні ризики від зустрічі з путіним на Алясці існують і для Трампа, додали у виданні. Російський диктатор може вважати цей крок поступкою з боку США.

"Президент Трамп, схоже, як і раніше, підходить до цих переговорів так, ніби путін веде їх як партнер або друг. Це ускладнить переговори, особливо якщо Україна не братиме в них участі", - заявила в розмові з журналістами директорка з програм та операцій у Центрі стратегії та безпеки імені Скоукрофта при Атлантичній раді Тресса Гуєнов.