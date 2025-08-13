Світ Через масштабні лісові пожежі в Туреччині тимчасово закрили протоку Дарданели

2025-08-13 12:30

Через лісові пожежі тимчасово закрили протоку Дарданели для судноплавства, щоб пожежні літаки могли заправитися водою з моря. Це стратегічний морський шлях для транспортування нафти й газу з Чорного моря та Центральної Азії. Рух швидко відновили після початку гасіння. Про це інформує Bloomberg.

Займання спричинені сильними вітрами та екстремально спекотною погодою.

За даними Anadolu, пожежі на північному узбережжі Егейського моря в Туреччині вдалося локалізувати, втім, загроза зберігається для міст та соснових лісів у провінції Чанаккале. Евакуйовано майже 2,9 тис. людей.

Великі території Європи цього тижня потерпають від пожеж через спеку та сильний вітер. У Франції, Іспанії, Хорватії, Сербії та Румунії оголошено червоні попередження про небезпечну спеку.

В Іспанії в понеділок увечері евакуювали сотні осіб через пожежу на околиці Мадрида, внаслідок якої загинула одна людина. У Греції вночі загоряння сталися на островах Закінф і Кефалонія та в регіоні Етолія-Акарнанія. На Пелопоннесі, в Афінах і на Евбеї зберігається дуже високий ризик пожеж.

Лісові пожежі тривають і в Чорногорії- поблизу Подгориці та в прибережних туристичних районах. Країна звернулася по міжнародну допомогу, а Сербія вже надіслала пожежні гелікоптери.

В Італії та Шотландії пожежі змусили закрити для відвідування райони поблизу національного парку Везувій та пагорба Артурс-Сіт.