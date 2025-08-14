ВІЙНА В Україні Споживання електроенергії в Україні стабілізувалося, але потужні прилади просять вмикати лише вдень

2025-08-14 14:37

Споживання електроенергії в Україні стабілізувалося і відповідає сезонним показникам, повідомило Укренерго.

"Станом на ранок воно було на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. А днем раніше добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Проте він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня", – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять українців враховувати погодні умови і перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, 11 серпня в Україні зафіксували відключення світла у семи областях. Це було пов'язано з негодою.

Раніше у Міненерго заявили, що ситуація з генерацією електроенергії цього літа набагато краща, ніж попереднього, і не передбачає обмежень для населення і промисловості, але ризики можливих ударів рф та їхні наслідки залишаються актуальними.