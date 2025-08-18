Політика Зеленський пояснив, як на його думку, має працювати Безпекова гарантія для України після закінчення війни

2025-08-18 09:36

Безпекова гарантія для України після закінчення війни має працювати як стаття 5 НАТО, яка відповідає за колективну безпеку та захист у разі нападу на одну з країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Брюсселі.

"Важливо, що Америка погоджується, працювати з Європою, щоб надавати гарантії безпеки, і ми вдячні США і президентові за такий сигнал. Це значна зміна, але немає деталей, як це працюватиме, і якою буде роль Америки та Європи, що може зробити ЄС. І це наше головне завдання, нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці як стаття 5 НАТО. І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій, і ми чули, що Америка та Путін дивляться на це так само", - сказав глава держави.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі 5 статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що лідери США та росії домовилися про "надійні гарантії безпеки" для України. Він описав ці гарантії як захист "за зразком статті 5 НАТО" від подальшого вторгнення рашистів.