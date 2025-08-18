Політика Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні

2025-08-18 11:33

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибуде до Вашингтона для участі у переговорах президента США Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

"18 серпня генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, за участю президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер запросив президента України до Білого дому після того, як зустрівся з птн на Алясці.

За останніми повідомленнями, відразу кілька європейських лідерів приєднаються до Зеленського для зустрічі з Трампом у Білому домі. Зокрема, це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.