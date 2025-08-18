Політика Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні

2025-08-18 11:33

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибуде до Вашингтона для участі у переговорах президента США Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

"18 серпня генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, за участю президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер запросив президента України до Білого дому після того, як зустрівся з птн на Алясці.

За останніми повідомленнями, відразу кілька європейських лідерів приєднаються до Зеленського для зустрічі з Трампом у Білому домі. Зокрема, це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

subscriber subscriber

Еще по теме

Що порадили європейські лідери Дональду Трампу перед початком переговорів на Алясці

2025-08-15 08:26

Дональду Трампу вказали на ризики для нього і України від зустрічі з путіним на Алясці без Зеленського

2025-08-11 16:44

МЗС жорстко відповіло на заяву прем’єра Словаччини Фіцо, який порівняв Україну з "травою"

2025-08-11 13:32

Дональд Трамп заявив про велику ймовірність зустрічі з Володимиром Зеленським і бункерним

2025-08-08 08:26

Еще новости в разделе "Політика"

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні та росії доведеться піти на взаємні поступки

2025-08-18 14:39

Володимир Зеленський зробив заяву щодо можливості територіальних поступок росії

2025-08-18 13:32

Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні

2025-08-18 11:33

Мовний омбудсмен Івановська назвала вимоги бункерного щодо припинення війни неприйнятними

2025-08-18 10:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні та росії доведеться піти на взаємні поступки 2025-08-18 14:39
Володимир Зеленський зробив заяву щодо можливості територіальних поступок росії 2025-08-18 13:32
Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні 2025-08-18 11:33
Мовний омбудсмен Івановська назвала вимоги бункерного щодо припинення війни неприйнятними 2025-08-18 10:27