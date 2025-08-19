ВІЙНА В Україні Україна активно збільшує кількість високотехнологічних систем ППО та модернізує мобільні вогневі групи

2025-08-19 11:30

Українська ППО збила більш як 3200 "шахедів" протягом останніх 12 місяців. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна.

Сирський розповів про стан та перспективи протиповітряної оборони України: армія активно збільшує кількість високотехнологічних систем ППО та модернізує мобільні вогневі групи, оснащуючи їх прицілами зі штучним інтелектом.

Він зазначив, що значну ефективність проти дронів показала армійська авіація.

"Дуже добре себе зарекомендувала армійська авіація: гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, показують велику ефективність. Можу сказати, що з серпня минулого року по серпень цього року вони збили понад 3200 дронів типу "шахед" - це вражаючі цифри", – підкреслив він.

Крім того, в армії активно застосовують легкомоторну авіацію та зенітно-ракетні війська.

Генерал додав, що перспективним напрямком розвитку є дрони-перехоплювачі.

"Тут у нас багато розробок, які можуть спокійно конкурувати з такими відомими фірмами, як Merops", – заявив Сирський, уточнивши, що плани щодо нарощування використання таких систем продовжують реалізовуватися.

