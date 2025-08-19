Політика Андрій Сибіга порадив Сіярто скаржитись на зупинку постачання нафти своїм друзям рашистам

2025-08-19 13:35

Голова МЗС України Андрій Сибіга прокоментував заяву угорського міністра Петера Сіярто, котрий звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід. Свою заяву Сибіга опублікував на платформі Х.

Нещодавно Сіярто поскаржився, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до зупинки постачань нафти до країни". Він "нагадав", що "електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України".

Своєю чергою, український міністр зауважив, що саме росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчити.

Також Сибіга додав, що Угорщині роками говорили, що москва є ненадійним партнером, втім, попри це, Будапешт, доклав "всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від росії", навіть після початку повномасштабної війни.

"Нині ви можете надсилати скарги і погрози своїм друзям у москві", - резюмував дипломат.

