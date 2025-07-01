Політика Офіційний Київ жорство відповів за заклик МЗС Словаччини пробачити рашистам усі злочини

2025-07-01 08:24

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів словацькому колезі Юраю Бланару, який допустив можливість пробачити росії її злочини. Про це очільник МЗС України написав у соцмережі X.

"Юраю, відчуття безкарності росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви", - заявив український міністр.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Словаччини Юрай Бланар припустив, що для дипломатичного вирішення російсько-української війни Захід може пробачити "все, що сталося".