Політика Офіційний Київ жорство відповів за заклик МЗС Словаччини пробачити рашистам усі злочини

2025-07-01 08:24

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів словацькому колезі Юраю Бланару, який допустив можливість пробачити росії її злочини. Про це очільник МЗС України написав у соцмережі X.

"Юраю, відчуття безкарності росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви", - заявив український міністр.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Словаччини Юрай Бланар припустив, що для дипломатичного вирішення російсько-української війни Захід може пробачити "все, що сталося".

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Рашисти навмисно завдали масованого та жорстокого удару по Україні час саміту G7 у Канаді

2025-06-17 13:35

документ КОНСУЛЬСТВА З 23 КВІТНЯ УКРАЇНИ ПРИПИНЯЮТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЧОЛОВІКАМ ПРИЗОВНОГО ВІКУ

2024-04-23 10:26

Еще новости в разделе "Політика"

Євросоюз продовжив ще на шість місяців розширені економічні санкції проти рашистів

2025-07-01 13:35

Офіційний Київ жорство відповів за заклик МЗС Словаччини пробачити рашистам усі злочини

2025-07-01 08:24

"Ми не будемо цього терпіти!" - Трамп жорстко розкритикував суд над прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

2025-06-30 16:44

Верховна Рада готує закон, який регулюватиме проведення виборів після завершення воєнного стану

2025-06-30 10:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Євросоюз продовжив ще на шість місяців розширені економічні санкції проти рашистів 2025-07-01 13:35
Офіційний Київ жорство відповів за заклик МЗС Словаччини пробачити рашистам усі злочини 2025-07-01 08:24
"Ми не будемо цього терпіти!" - Трамп жорстко розкритикував суд над прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу 2025-06-30 16:44
Верховна Рада готує закон, який регулюватиме проведення виборів після завершення воєнного стану 2025-06-30 10:27