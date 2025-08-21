ВІЙНА В Україні В Резерв+ вже можна сплатити штраф за ще одне порушення правил військового обліку - покроковий алгоритм дій

2025-08-21 14:37

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил/порядку військового обліку - непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. Про це інформує пресслужба Міноборони.

Алгоритм дій:

завантажте Резерв+ перейдіть до розділу Штрафи онлайн і подайте заяву про визнання порушення протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн - 50% від повної суми. На сплату є 20 днів

У відомстві нагадали, якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму - 17 000 грн. Тоді як у разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн. Вожночас якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби, що, своєю чергою, може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Після сплати штрафу червона стрічка у застосунку з попередженням про порушення зникне.

Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, втім, не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку.