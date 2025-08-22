Економіка Курс гривні трохи зміцнився відносно долара і євро на готівковому ринку

2025-08-22 08:26

Курс гривні трохи зріс відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,50 гривень.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,05 гривень, а євро – по 47,50 гривень.

На міжбанку аериканська валюта втратила у ціні 2 копійки і перебуває на 41,29-41,32 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк підвищив курс долара до гривні другий день поспіль до рівня 41,3782 гривень за 1 долар (+0,0225 грн). Офіційний курс євро становить 48,1684 гривень за 1 євро (-0,1557 грн).

