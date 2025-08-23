Політика Ілон Маск зупинив створення нової політичної партії, щоб не сваритись з республіканцями

2025-08-23 09:32

Американський мільярдер Ілон Маск призупинив створення нової політичної партії AmericaParty, щоб зосередитись на бізнесі та не відбирати голоси у Республіканської партії. Про це повідомляє WSJ із посиланням на джерела.

Зазначається, що одним із основних факторів у рішенні Маска щодо гальмування у створенні нової політсили є його прагнення зберегти добрі стосунки з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, якого вважають потенційним наступником політичного руху MAGA (Зроби Америку знову великою - ред.).

Маск вважає, що створення третьої партії зашкодить його відносинам із віцепрезидентом.

За даними джерел, Маск розглядає можливість використання своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися у президенти у 2028 році.

На підтримку Дональда Трампа та інших республіканців на виборах 2024 року Маск витратив близько $300 млн.

Як стверджують союзники Маска, офіційно він не відмовився від створення нової партії і може передумати мірою наближення проміжних виборів.

