Світ У новому фільмі Енді Серкіса "Володар перснів: Полювання на Ґоллума" з’являться Гандальф та Фродо

2025-08-23 11:33

У майбутньому фільмі Енді Серкіса Володар перснів: Полювання на Ґоллума з’являться добре знайомі фанатам герої – Гандальф та Фродо.

Про це повідомив Ієн Маккелен, який зіграв чарівника у трилогіях Володар перснів та Гоббіт. На лондонському заході For Love of Fantasy актор зазначив:

"Я розповім вам два секрети щодо кастингу: у фільмі є персонаж на ім’я Фродо, і є ще один персонаж на ім’я Ґандальф. Окрім цього, я тримаю губи на замку!".

Водночас він не уточнив, чи саме він та Елайджа Вуд повернуться до своїх легендарних ролей.

Зйомки Полювання на Ґоллума стартують у травні 2026 року, а прем’єру запланували на грудень 2027-го. Режисером стане Енді Серкіс, відомий глядачам як виконавець ролі Ґоллума. Продюсерами виступлять Пітер Джексон, Френ Волш та Філіппа Боєнс.

Компанія Warner Bros. поки офіційно не коментує деталі кастингу.

Оригінальна трилогія Володар перснів, знята Пітером Джексоном за мотивами книг Дж. Р. Р. Толкіна, виходила у 2001–2003 роках та здобула численні нагороди, серед яких Оскар, Золотий глобус і BAFTA.